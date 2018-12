I cartelli di divieto di sosta lungo le vie del centro cittadino termolese riportano una data sbagliata. C’è scritto infatti che sarà vietato lasciare l’auto in più punti del centro, tipo piazza Sant’Antonio, via Roma o via Delcroix dalle 8 alle 13 del 9 dicembre.

In realtà il divieto si riferisce al giorno precedente, quindi sabato 8 dicembre, per via dello svolgimento della ‘Scopritermoli’, la Corsa dell’Immacolata organizzata dalla Runners Termoli, che come ogni anno si svolge appunto nel giorno festivo dell’8 dicembre.

L’errore è stato presumibilmente commesso dal settore Lavori Pubblici che ha affisso i cartelli nelle scorse ore, mandando in confusione gli automobilisti. A scanso di equivoci, dopo essere stata informata dell’errore, la Polizia Municipale ha fatto sapere che provvederà a sostituirli nella mattinata di domani, in tempo per pre avvisare la popolazione, ma va ribadito che non si potrà parcheggiare in centro sabato mattina.