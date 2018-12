Un tempo molto variabile e persino qualche goccia di pioggia prima del via non hanno frenano la 14esima edizione della ScopriTermoli, la corsa dell’Immacolata organizzata dall’ASD Runners Termoli, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Molise, col patrocinio dal Comune di Termoli e d’intesa con la Regione Molise. Sono stati quasi 200 i corridori che hanno preso il via alla gara sul percorso di dieci chilometri lungo le vie principali di Termoli.

Il centro cittadino è stato animato e colorato da grandi e piccoli, per un evento che unisce lo sport al rispetto per l’ambiente e l’amore per il territorio. La corsa podistica termolese è ormai diventata appuntamento fisso irrinunciabile per tanti termolesi oltre che per gli appassionati di corsa del Molise e delle regioni limitrofe e da quest’anno rientra all’interno del progetto Zero Waste Blu – finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea Interreg Italia – Croazia.

di 26 Galleria fotografica ScopriTermoli 2018









Fra le novità ci sono state l’utilizzo di acqua di rete per il ristoro e all’arrivo, prodotti locali e a chilometro zero per la realizzazione del pacco gara e delle premiazioni, utilizzo di materiale compostabile, biodegradabile e riciclato, l’utilizzo di iscrizioni on line e di pettorali eco compatibili, il posizionamento di isole ecologiche per la raccolta differenziata, l’utilizzo di contenitori per la raccolta dei rifiuti sul percorso con ausilio di volontari per garantire la pulizia e il decoro urbano.

La spettacolarità del percorso, da corso Nazionale al lungomare, passando per il Borgo vecchio, ha portato la manifestazione da tre anni a diventare Urban City Trail grazie ai percorsi naturalistici o da borghi antichi e di particolare interesse storico/culturale.

Al termine della corsa, le premiazioni di rito per i migliori, ristoro e pacco gara per tutti in un clima festoso capace di animare il centro cittadino nel giorno che apre ‘ufficialmente’ il periodo natalizio.