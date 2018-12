La RSA di Larino presenta il cartellone delle attività Natalizie ed è pronta a partire con la Rsa Festivity. Saranno in totale quattro gli appuntamenti previsti nel programma delle feste, di cui solo due finora resi noti. La prima iniziativa è un pomeriggio di animazione musicale: “È Natale tra le melodie” prenderà vita mercoledì 12 dicembre dalle ore 15,30, nella “Sala delle Attività” della struttura, in collaborazione con l’associazione Anteas di San Martino in Pensilis.

“Natale Dance” invece è il titolo dato al secondo appuntamento previsto per il 23 dicembre, uno spettacolo di danza, realizzato in collaborazione con l’Auser di Campomarino.

“RSA festivity nasce dal desiderio di regalare benessere ai nostri ospiti utilizzando l’arte della musica, della danza, del teatro. Nei quattro appuntamenti previsti abbiamo cercato di riproporre tutto questo, non tralasciando la magia legata al Natale e al tornare bambini – spiega l’ideatrice dell’iniziativa -. Ci aiutano in questo due grandi partner: le associazioni Anteas di San Martino in Pensilis e Auser di Campomarino oltre ad altri professionisti che collaboreranno. Il cartellone delle feste non è stato improvvisato ma è la continuazione dei due progetti “Active Seniors” e “Emozioni d’arte” che portiamo avanti in struttura. Progetti in cui lavoriamo sulla mediazione artistica, ossia utilizzare l’arte, in ogni sua forma, per aiutare la persona a riappropriarsi delle sue emozioni” ha concluso l’animatrice della RSA.

Le iniziative realizzate presso la Rsa sono aperte a tutti coloro che hanno voglia di prendervi parte.