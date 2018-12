La pioggia non ferma lo show di luci: anche oggi “assalto” a Larino

Il brutto tempo e lo scroscio di pioggia pomeridiano non hanno fermato lo spettacolo luminoso di Larino, la cittadina balzata agli onori di tutta la regione per la realizzazione di splendide luminarie posizionate nel centro storico, che insieme con il presepe vivente creano un percorso suggestivo intervallato da mercatini e stand enogastronomici di alta qualità.

Anche oggi, 30 dicembre, penultima rappresentazione dell’edizione 2018 delle luminarie (l’ultima il prossimo 6 gennaio con inizio alle 17), il centro storico di Larino è stato preso d’assalto dalla folla, che ha sopportato anche il maltempo pur di non perdersi lo spettacolo e il trionfo di danze luminose in Piazza Cattedrale, dove a intervalli regolari gli organizzatori – privati e associazioni – hanno mandato in scena un vero e proprio ballo di luci a tempo di musica.

Gettonatissima dunque anche la giornata odierna, che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori arrivati da tutto il Molise e anche da fuori regione, complice la fama che negli ultimi giorni ha accompagnato le luminarie di Larino. Qualche problema per il parcheggio e gli ingorghi di auto che si sono creati verso l’ingresso di Piano San Leonardo.