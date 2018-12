La magia del teatro popolare con ‘I Scapsctrat’ riscuote successo

Entusiasmante ritorno sulla scena della Compagnia Amatoriale di Teatro Popolare “I Scapsctrat” a Guardialfiera, nelle serate del 28 e 29 dicembre che hanno registrato il tutto esaurito.

La Compagnia, che di amatoriale ha ben poco, visti la passione ed i risultati di assoluto livello artistico raggiunti, ha portato in scena l’opera dialettale “A Fattur” di Iole Di Rocco, autrice di tutte le altre opere proposte dal 2011 ad oggi. La drammaticità e l’intensità del testo, che ripropone uno spaccato di vita familiare di povera gente degli anni Trenta, hanno dato modo agli interpreti di farsi apprezzare in modo completo, suscitando emozioni ed autentica partecipazione da parte del pubblico che non ha mancato di apprezzare con entusiasmo la performance.

Diretti come sempre dalla sapiente regia di Maria Rosaria Di Rocco e Mario Pomponio, “I Scapsctrat” torneranno ad esibirsi il 2, 3 e 4 gennaio a Guardialfiera presso la Sala Conedera, dove il pubblico che vorrà partecipare potrà immergersi nelle atmosfere del passato attraverso la magia che il teatro sa regalare.

Ulteriori informazioni sullo spettacolo sono disponibili sulla pagina Facebook “I Scapsctrat Compagnia Teatrale”.