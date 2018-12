Dal 19 al 21 dicembre si sono svolti alla piscina La Fabbrica dl Nuoto, i saggi che concludono la prima fase di apprendimento natatorio, mostrando ai genitori e familiari i progressi dei ragazzi, dall’inizio della stagione ad oggi.

La tre giorni ha coinvolto tutti gli allievi, dai tre ai dodici anni che si sono cimentati, dai percorsi acquatici, con gradi di difficoltà differenti, alle staffette che hanno animato la sana competizione, condividendo il concetto di “squadra” in uno sport, prettamente individualista.

Nel tripudio di folla hanno trovato evidenza le piccole allieve del nuoto sincronizzato che hanno mandato in visibilio i presenti con le loro piroette acquatiche.

A seguire la squadra di pallanuoto che si è esibita in una esaltazione tecnica di gesti che evidenziavano il lavoro svolto in questi mesi che sta dando i suoi frutti, contro le corazzate di fuori regione.

Ha chiuso la Termoli Nuoto, con i suoi fedelissimi atleti che tanto stanno raccogliendo nelle performance natatorie agonistiche.

Al termine di ogni giornata è arrivato Babbo Natale che ha omaggiato tutti i giovani atleti con un ricordo della giornata.

Non si poteva non pensare, in una tre giorni così scintillante, anche a chi non è nelle condizioni di poter festeggiare, ed i soci hanno fortemente voluto un’iniziativa benefica da devolvere a La Tribù del Sorriso che ha allietato la serata con giochi e variopinti palloncini.

GIusto dopo una settimana così impegnativa dire grazie a tutti e Giuseppe Lemme, il riferimento massimo della Fabbrica del Nuoto, ha omaggiato tutti i tecnici ed il personale adibito alla funzionalità di questa splendida “scommessa”, di una “mise” di grande impatto visivo, chiudendo la serata con un buffet, per brindare e scambiarsi gli auguri per le prossime festività natalizie.

“Si chiude con un bilancio entusiastico di questi primi tre anni di impegno per i giovani, dove la centralità è il bambino-ragazzo e non il profitto, tentando di mantenere i costi dei corsi all’interno di un bilanciamento che non ha mai penalizzato la qualità dei servizi, anzi li ha migliorati nel tempo sotto la regia di Grazia Valentini e il suo splendido staff” affermano dalla Fabbrica del Nuoto.

Termoli, 22/12/2018