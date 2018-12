Joe Bavota, il sosia di Elvis Presley terrà un concerto di beneficenza per i senza tetto

Si chiama ‘Elvis Christmas Show’ e vedrà il noto sosia molisano di Elvis Presley, Joe Bavota, esibirsi con una finalità solidale. La tournée di Joe Bavota, il cantante sosia di Elvis Presley, volge difatti al termine all’insegna della solidarietà verso i più deboli. Sono i senza tetto di Termoli che hanno toccato il cuore di Joe tanto da voler organizzare, in loro favore, un concerto di beneficenza che si terr, il prossimo 28 dicembre all’hotel Le Cupolette di Vinchiaturo, con la collaborazione dell’associazione ‘Lions Club International’.

L’ingresso è libero e chi vorrà potrà dare delle libere offerte che poi verranno devolute ad un B&B di Termoli dove questi anziani indigenti saranno ospitati per un periodo di tempo, ridando loro un po’ di quella dignità che la vita ha sottratto loro. Il 21 dicembre, sempre all’hotel Le Cupolette di Vinchiaturo, la Presidente dei Lions Club di Bojano, Giusi Serio, terrà una conferenza stampa per illustrare la situazione di queste persone, pubblicizzare il concerto di Joe Bavota e sensibilizzare l’opinione pubblica sui cosiddetti “invisibili” che soffrono in silenzio.

Il concerto del 28 dicembre di Joe Bavota sarà l’occasione per ascoltare l’intramontabile musica del re del Rock&Roll, Elvis Presley, e dare un senso vero e profondo al Natale attraverso la solidarietà e il dono a chi soffre come gli anziani senza tetto.