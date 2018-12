L’ultimo match del 2018 vede un’Italiangas Termoli cedere ad una troppo forte Do.gi Gioielli Arabona tra le mura amiche del Palasabetta. La nuova sconfitta si conclude con un risultato di 0 a 3.

La classifica vedeva contrapposte alle termolesi la prima della classe che da pronostico sono la favorita alla vittoria del campionato. La squadra allenata da mister Cesarone, non ha avuto grandi difficoltà contro le padrone di casa allenate da mister Mottola.

La squadra termolese, è apparsa comunque combattiva e cinica in alcune frazioni di gioco, in altre invece poco sicura di se. Lo strapotere delle abruzzesi con le varie uscite di gioco e con pochissime sbavature non ha permesso alle locali in nessun set di arrivare a quota 20 punti.

Ora il campionato si fermerà per le festività natalizie per poi riprendere il 12 gennaio con un’altra impegnativa gara per le termolesi che saranno ad Ortona ospiti della terza in classifica.