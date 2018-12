Gioacchino Criaco oggi all’Alfano per Incontri con l’autore

Oggi 4 dicembre nell’aula magna del Liceo Classico dalle ore 11.00 l’Istituto Alfano, nell’ambito del progetto Incontri con l’autore, propone agli studenti lo scrittore calabrese Gioacchino Criaco. L’incontro con l’autore calabrese, dai cui libri sono nate sceneggiature cinematografiche premiate col David di Donatello nel 2015, il Nastro d’Argento, nel 2015, il premio Amidei nel 2015 e l’Efebo d’oro nel 2014, è stato preparato dalle classi del Liceo Scientifico Alfano, guidate dai loro insegnanti, attraverso la lettura dell’ultimo romanzo di Criaco, “La maligredi”, edito da Feltrinelli: la maligredi che è “la brama del lupo quando entra in un recinto e, invece di mangiarsi la pecora che gli serve per sfamarsi, le scanna tutte.”

“La maligredi spacca i paesi, le famiglie, fa dei fratelli tanti Caini, è peggio del terremoto e le case che atterra non c’è mastro buono che sa ricostruirle”.

Il prossimo 13 dicembre sarà la volta della scrittrice Patrizia Morlacchi, lombarda e molisana d’adozione, con il giallo “La tela di Sant’Agata” edito da Pironti, che guiderà un laboratorio di scrittura al quale gli studenti parteciperanno presentando alcuni loro racconti.