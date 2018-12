Il Comune di Montenero di Bisaccia sta per avviare un’importante iniziativa culturale e sociale: si chiama “Io leggo in villa” ed è un progetto promosso dal Comune di Montenero di Bisaccia con il duplice scopo di avvicinare i cittadini al mondo della lettura e di sensibilizzare la popolazione allo scambio solidale dei propri libri. Il ‘taglio del nastro’ ci sarà il prossimo 20 dicembre.

Il progetto prevede l’installazione di una libreria solidale nell’atrio esterno di ingresso al Municipio, costruita volutamente con materiale di riciclo e accessibile negli orari di apertura degli uffici comunali al pubblico. I libri da inserire nella libreria solidale saranno donati dagli stessi cittadini, in modo che altri possano leggere testi in maniera libera con la sola regola che, alla presa di un libro, ne venga donato un altro, o che lo stesso libro prelevato venga restituito e riposizionato nella struttura solidale dopo la lettura.

Al fine di poter allestire questa piccola biblioteca solidale, tutti i cittadini potranno donare fin da subito i loro libri recandosi in Municipio e rivolgendosi alla dottoressa Antonietta Finocchio.

“Quello della libreria solidale – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – è un progetto culturale a cui teniamo particolarmente, perché darà la possibilità a tutti i cittadini monteneresi di poter usufruire gratuitamente dei libri e di poter far crescere, allo stesso momento, la propria anima solidale nei confronti di chi non ha le possibilità economiche per acquistare testi di qualsiasi natura. Siamo certi che l’alto valore culturale e anche simbolico di questi gesti possa contribuire a far prosperare ancora di più il senso di responsabilità dei nostri concittadini nei confronti della comunità a cui appartengono. Rivolgo quindi il mio invito a donare libri, semplicemente per migliorare se stessi e la nostra comunità”.