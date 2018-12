Inaugurata all’Artistico la mostra ‘Arte, design e stile’: quando la creatività incontra il quotidiano

L’inaugurazione della mostra Arte, Design e Stile e il meeting connesso avvenuti sabato scorso, 15 dicembre, all’Artistico ‘Jacovitti’ di Termoli ha visto la partecipazione dell’artista fotografo Danilo Susi, della responsabile marchi della Camera di commercio di Chieti-Pescara, Angela Chiumeo, e delle due affermate stiliste, ex allieve del Liceo artistico, Mirella Rizzacasa e Michela Marolla.

La scuola è convinta, nella sua impostazione educativa aperta e interattiva con la comunità culturale, professionale ed artistica del territorio, che questi incontri siano di studio, di approfondimento e di stimolo per gli studenti e per quella parte sensibile della cittadinanza che vi partecipa. All’organizzazione dell’evento hanno collaborato i docenti Caruso, Chimienti, Cobalto e Della Penna.

“Il tema dell’ultimo incontro era incentrato sulla possibilità dell’arte e della creatività di trasferirsi nel quotidiano e precisamente nel settore del fashion, un tema avvincente per gli studenti, che hanno seguito i relatori con partecipazione constatando come la creatività possa trasformarsi in scialli, foulard, gioielli, vestiti, scarpe, acquisire un marchio registrato e far parte della vita concretamente”, spiegano dalla scuola. L’affermato medico fotografo Susi ha illustrato poi come la sua lunga esperienza nel campo della fotografia abbia condotto alla registrazione del marchio “Acquastratta”. La professoressa Chiumeo è scesa nel concreto del mondo del lavoro illustrando come dall’idea si arrivi al marchio. Infine, hanno suscitato empatia le esperienze delle due stiliste Mirella e Michela, che, attraversando la stessa esperienza scolastica del pubblico presente in aula magna, hanno in seguito, con determinazione, sfidato le insidie di un mondo economico affatto semplice, riportando evidenti risultati.

La mostra resterà aperta la mattina e il martedì e il venerdì anche fino alle 17, fino al giorno dell’Open day del Liceo che avverrà il 19 gennaio.

