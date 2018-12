Una targa per ricordare l’uomo e il medico Vincenzo Carafa, compianto radiologo del nosocomio termolese. 51 anni fa la sua Laurea in Medicina e Chirurgia, oggi – 18 dicembre – il giusto riconoscimento nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Timoteo.

In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia di apposizione di una targa-ricordo per attestare la stima per quello che è stato un punto di riferimento per l’ospedale di Termoli. C’erano il vescovo De Luca, il direttore sanitario Filippo Vitale, il primario Roberto Camperchioli e i colleghi del reparto, oltre alla sua famiglia con la moglie, i suoi quattro figli e i nipoti (in foto la moglie con il figlio Michele).

“Medico stimato da pazienti, colleghi e tecnici. Uomo ricco di profonda fede cristiana. Per quarant’anni ha lavorato in questo reparto, distinguendosi per professionalità, umanità e dedizione”, si legge sulla targa che d’ora in poi lo ricorderà, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Dopo la Laurea in Medicina all’Università Federico II di Napoli, le specializzazioni in Radiologia, Medicina nucleare e Oncologia. È stato primario di Radiologia e Medicina Nucleare a Termoli e si è impegnato per la sanità del territorio con l’attivazione e l’ampliamento di nuovi servizi, come la Scintigrafia, l’Angiografia e la Risonanza magnetica. Una carriera straordinaria che è andata di pari passo con la grande disponibilità verso pazienti e colleghi.