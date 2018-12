Cosa è cambiato con l’apertura di via Dante e la pedonalizzazione di corso Umberto I? Quali miglioramenti ci sono stati? Cosa invece proprio non va? Domande – e in molti casi risposte – che hanno accompagnato pranzi e cene di Natale, partite a carte e tombolate, nonché passeggiate con scambio di auguri lungo le strade del centro di Termoli.

Se n’è parlato tanto, s’è polemizzato molto, come di consueto. C’è chi sostiene di aver impiegato 15 minuti, un quarto d’ora, solo per entrare e uscire dalla nuova strada. Altri ritengono che il miglioramento è nullo, perché lo smog che prima era su corso Umberto I ora è sull’arteria che da piazza Garibaldi conduce alla rotatoria della Madonnina.

Ma non mancano i giudizi positivi, da chi ritiene corretta la scelta di restituire al passaggio corso Umberto I, a chi invece trova che si possa scorrere meglio in auto. Ma probabilmente dipende anche da giorni e orari. Che il centro sia un caos il 23 o 24 dicembre è quasi normale, come in gran parte d’Italia.

Allora Primonumero ha scelto di far vedere, con video realizzato in auto in un mattino di un giorno feriale fra Natale e Capodanno, i maggiori cambiamenti realizzati grazie alla nuova via Dante. Con tanto di occhio vigile sull’orario, per capire i tempi di percorrenza di entrata e uscita dal centro, le nuove possibilità di parcheggio, nonché le difficoltà che oggettivamente si riscontrano.

Il risultato è il video visibile qui sopra, anche se è probabile che solo il tempo potrà dare un responso accurato. Fra qualche mese si potrà dire se questa importante modifica avrà dato più benefici o svantaggi.