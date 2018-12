In auto 200 grammi di coca purissima: il fiuto del cane dei Baschi Verdi lo spedisce in carcere

Viaggiava con 200 grammi di cocaina purissima in auto. Ma gli è andata male: è stato fermato dalla Guardia di Finanza e arrestato in flagranza.

Ancora un colpo al traffico e allo spaccio di stupefacenti in Molise, dove gli ultimi mesi sono stati contraddistinti da una lotta senza quartiere nei confronti degli spacciatori. Questa operazione messa a segno dai finanzieri di Campobasso risale ai giorni scorsi, durante i controlli del territorio in occasione delle feste natalizie.

I Baschi Verdi hanno presidiato le principali arterie che conducono al capoluogo molisano e durante un controllo sulla Bifernina hanno ispezionato un’auto al cui volante c’era residente di Bojano. L’uomo, che ha 34 anni, è stato tradito dal suo stesso nervosismo.

Ora si trova ora nel carcere di Campobasso per decisione del magistrato della Procura della Repubblica. È stato il cane antidroga Umus, di proprietà dei finanzieri, a metterlo nei guai. All’animale infatti non è sfuggita la droga che era stata nascosta nel vano fusibili, sotto il cruscotto. L’involucro di polvere bianca è stata scoperto grazie al fiuto dell’animale e ai sospetti dei finanzieri che hanno usato il cane per un controllo approfondito della vettura.

Dai primi accertamenti la droga risulta essere cocaina con un elevatissima percentuale di purezza, probabilmente destinata a essere tagliata e rivenduta sul mercato illegale degli stupefacenti con profitti ingenti.