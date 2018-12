Lavori in corso o appena iniziati in città per due nuovi campi di calcio a cinque e un mini palasport per gli sport di nicchia che è stato battezzato “Palaltrisport” e che dovrebbe essere pronto in breve tempo dopo tanta attesa.

Sono quasi pronti i due nuovi campi in erba artificiale per il futsal che andranno ad arricchire l’offerta di impianti sportivi di Termoli, da tempo carente in tema di infrastrutture per il tempo libero. Due nuovi campetti in sintetico, per i quartieri di contrada Porticone e zona Airino/San Pietro: uno in via Catania e l’altro in via Pertini.

Entrambi verranno gestiti dall’associazione Arcadia calcio a cinque, che da anni porta avanti il movimento del Futsal in Basso Molise. L’Arcadia ha vinto un bando del Comune di Termoli e ha potuto usufruire di un contributo regionale di 57mila euro per la ristrutturazione di due impianti già esistenti. Quello di via Catania, di fronte alla scuola dell’Infanzia del II Circolo, era abbandonato da tempo. È stato rimesso in sesto posizionando un manto erboso artificiale, la recinzione, l’illuminazione, le panchine, ma non ci sono spogliatoi.

In via Pertini invece si potranno usare gli spogliatoi del campo da calcio a 11 esistenti. Con delle economie, l’Arcadia ha pensato bene di ristrutturare il campo da basket che c’era per trasformarlo in campo da calcetto. Anche in questo caso è stato modificato il fondo posizionando un manto di erba artificiale. Mancano ancora la recinzione e il campo di illuminazione, oltre alle porte. Una volta ultimati i lavori, nell’arco di poche settimane, la struttura sarà agibile e potrà essere utilizzata sia dalla squadra dell’Arcadia calcio a cinque che da comuni calciatori amatoriali, pagando una quota che andrà decisa a seconda degli orari.

La struttura di via Pertini potrebbe essere utilizzato in un futuro prossimo dall’Arcadia come sede delle proprie partite interne nel campionato regionale di calcio a 5. L’associazione termolese ha contribuito alla ristrutturazione al 40 per cento, mettendo 38mila euro per la quota complessiva di 95mila euro dei lavori assegnati alla ditta Tennis Tecnica Srl.

Inoltre su via Pertini, il campo da basket che ha dovuto lasciare il posto al campo da calcio a 5 dovrà essere rifatto. Sarà un campo più piccolo, da “street basket” e sorgerà nella stessa area, anche se non è ancora ben chiaro dove.

Nella stessa via sorgerà il mini palasport, una tensostruttura pensata per dare una ‘casa’ a discipline senza un seguito di grandi numeri ma con pari dignità e considerazione. Dopo mesi di ritardi e rinvii, oggi 3 dicembre il cantiere è stato aperto.

La nuova struttura verrà denominata ‘Palaltrisport’ (qui sotto il rendering) e prevede un campo polivalente e moderni spogliatoi. La struttura sarà dedicata ad ospitare sport diversi da calcio, basket e volley. Vi troveranno spazio invece discipline come la ginnastica (artistica e ritmica), la scherma, il pugilato, le arti marziali e molti altri sport che fino ad oggi in città non hanno trovato spazi idonei.

Questa mattina, 3 dicembre , è stata predisposta l’area di cantiere che nei prossimi giorni vedrà l’attuazione del progetto realizzato dalle società Blu Costruzioni, Del Re Immobiliare e Tecnoliam, come interventi compensativi a favore del Comune dopo due diversi interventi urbanistici.