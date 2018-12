PREVISIONI DEL TEMPO, ANALISI: si è oramai allontanato verso l’Egeo il minimo di bassa pressione che nel corso dei giorni scorsi ha favorito l’ingresso di correnti piuttosto fredde da nord-est. Il definitivo allontanamento dell’area depressionaria, depone per un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia. Proprio al sud il protagonista sarà ancora il vento forte, Tramontana e Maestrale, che seppur in attenuazione, manterrà un clima piuttosto freddo, anche se le temperature massime del giorno sono previste in rialzo.

METEO NORD: Farà piuttosto freddo anche sul resto dell’Italia e nelle zone recentemente innevate del centro-nord, potremo avere anche consistenti gelate, con calo delle temperature minime notturne. Qui, tuttavia, l’arrivo di un fronte perturbato occidentale apporterà un consistente aumento della copertura nuvolosa con associati fenomeni anche nevosi a quote pianeggianti.

Maggiori dettagli su: www.meteoinmolise.com

PREVISIONI DEL TEMPO IN MOLISE:

Mercoledì: al mattino condizioni di tempo stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale ad esclusione di residui addensamenti sulle aree costiere ma in rapido miglioramento. Nel pomeriggio, in un contesto di ampie schiarite non si escludono passaggi di nubi alte e stratificate. Ventilazione al mattino ancora moderata sulla costa da settentrione ma in progressiva attenuazione; nelle zone interne debole sia al mattino che nel pomeriggio. Temperature in aumento, specie nei valori diurni. Possibili gelate specie in fondovalle.

Giovedì: al mattino, cielo parzialmente nuvoloso sul settore occidentale con nubi a tratti anche compatte su Volturno, Mainarde e Matese occidentale. Poco o parzialmente nuvoloso altrove ma con generale aumento della copertura nuvolosa. Nelle ore successive, sono attesi piovaschi sparsi sul Molise occidentale, nubi nelle zone interne del Molise centrale ma senza fenomeni e parzialmente nuvoloso sulla costa. Ventilazione moderata meridionale. Temperatura in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Venerdì: migliora su tutta la regione. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio. Ventilazione ancora meridionale ma di intensità debole. Temperature stazionarie nei valori diurni, in diminuzione nei valori minimi.