Il referendum sul Tunnel non si fa, la maggioranza dice ancora una volta No

Niente referendum sul Tunnel e multipiano sotto piazza Sant’Antonio. Non passa e non viene neanche discussa la proposta di delibera presentata dal consigliere di opposizione Paolo Marinucci per l’indizione di un referendum nel quale far esprimere i cittadini termolesi sul progetto di riqualificazione urbana tanto contestato.

La proposta chiedeva di revocare le delibere di Giunta comunale che hanno portato all’approvazione del progetto da quasi 20 milioni di euro che è quasi arrivato alla validazione, ultimo passo prima della stipula del contratto fra il Comune e le ditta De Francesco Costruzioni.

Ma la maggioranza ha posto il veto, in base al parere sfavorevole del segretario comunale Vito Tenore che ha rimarcato come non ci siano voci a bilancio per le spese previste dal referendum. Un parere tecnico cui ha fatto seguito quello del settore Finanze.

Un doppio No che ha portato il consigliere comunale Vincenzo Sabella a proporre una pregiudiziale, chiedendo che l’argomento non venisse proprio discusso. Si è opposto Marinucci, ma la maggioranza ha approvato la pregiudiziale con 14 voti a favore, 7 contrari, compreso Antonio Sciandra del Pd, che sul tunnel ha da tempo fatto sapere di essere favorevole al referendum.