Il professor Musci dell’Unimol eletto presidente del Collegio dei biologi delle università italiane

Il professore Giovanni Musci è stato eletto presidente del Cbui, collegio dei biologi delle università italiane, che riunisce i presidenti e coordinatori (o loro delegati) dei corsi di laurea dell’area biologica di tutte le Università italiane.

Il collegio ha per obiettivo il miglioramento della formazione in biologia e la promozione dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Collabora inoltre, in modo continuativo, con la conferenza dei presidenti delle strutture universitarie di scienze e tecnologie, con l’Ordine nazionale dei biologi, con i rappresentanti dell’area biologica al Cun.

Tra le altre azioni, supporta i corsi di laurea biologici nelle procedure di accreditamento e predispone i test di ingresso e di autovalutazione.

L’elezione a presidente del professor Musci – attualmente direttore del Dipartimento di bioscienze e territorio di UniMol – segue 8 anni di impegno come membro del direttivo del Cbui, prima come membro eletto, poi come segretario del collegio.

Questa importante e significativa elezione a presidente del Cbui, da un lato testimonia e riafferma le qualità e l’impegno profuso in questi anni da Musci nella attività quotidiana di studioso e di docente universitario, dall’altro attesta, senz’altro, la completezza e l’efficacia dell’offerta formativa della filiera didattica UniMol nell’area delle scienze biologiche.

Sempre più al passo con i tempi e con le nuove opportunità, orientata costantemente alla promozione dell’inserimento dei futuri biologi nel mondo del lavoro. Per questo sempre più attrattiva e in continua crescita.

La biologia grazie alle sue applicazioni ampie e diversificate è oramai protagonista della vita quotidiana; avere una conoscenza approfondita dei meccanismi che regolano i processi fondamentali della vita, nei suoi aspetti chimici, biochimici e fisici, capire il ruolo e il funzionamento degli organismi viventi, significa essere partecipi delle innovazioni scientifiche e culturali che coinvolgono la società.

Tutto questo, insieme ad una capillare rete di collaborazioni con Istituzioni, mondo delle professioni, Enti scientifici e di ricerca, è insito e parte delle Scienze Biologiche UniMol.