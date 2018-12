Il ‘pacco’ di Natale: multa da 15mila euro per i Lupi. Se non paga, scatta la penalizzazione

Alzi la mano chi ricorda le prestazioni di Alex Benvenga e Pasquale Menna. Probabilmente la maggior parte dei tifosi rossoblù nemmeno li ricorda, ma questi due giocatori hanno trovato il modo per lasciare il segno: a Campobasso hanno recapitato un bel ‘pacco’, il pagamento di circa 15mila euro. La Commissione accordi economici della Lega Nazionale dilettanti ha accolto i ricorsi presentati dai due calciatori che non erano stati pagati durante la vecchia gestione De Lucia-Leone condannando il club rossoblù, attualmente guidato da Nicola Circelli.

Benvenga ha presentato un conto da 13.250 euro, Menna da 1450 euro. Il “residuo dell’acconto economico” ora dovrà essere versato dalla nuova società rossoblù entro 30 giorni. Altrimenti rischia un’altra penalizzazione in classifica.

Una notizia che offusca l’entusiasmo che si era ricreato nell’ambiente campobassano dopo le tre vittorie consecutive che hanno consentito alla squadra allenata da mister Bagatti di allontanarsi dalla zona retrocessione grazie anche alla seconda campagna acquisti voluta dal club.

Proprio ieri la dirigenza aveva annunciato un nuovo rinforzo: il centrocampista classe 1994 Davide Leto, proveniente dalla Torres.

Nato a Crotone, Leto è cresciuto indossando la maglia della sua città, con la quale ha anche esordito in Serie B nella stagione 2012/13. Successivamente si sposta in Puglia vestendo i colori del Martina Franca in serie C (stagione 2014/15). La sua stagione più prolifera la vive ad Avezzano in Serie D ( 2016/17) dove in 30 presenze sigla ben 9 reti. L’anno seguente, sempre in Serie D, veste la maglia dell’Isola Capo Rizzuto per poi approdare quest’anno in Sardegna con i colori rossoblù della Torres. Oggi Leto è un giocatore del Campobasso e a lui va il nostro più caloroso benvenuto.