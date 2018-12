Se gli italiani leggono poco, almeno secondo i dati degli istituti di ricerca che di anno in anno evidenziano un crollo nell’interesse per i libri, i molisani leggono un pochino di più. E a Termoli, cittadina travolta dalla crisi economica dove in una manciata di anni hanno abbassato la saracinesca decine e decine di aziende e attività commerciali, esiste una prova vivente di questo. Si chiamano “Il Ponte” e “Farhenheit” e sono due librerie indipendenti. Che resistono, a dispetto dei numeri sconfortanti a documentare il calo di lettori italiani: solo il 40 per cento degli intervistati su scala nazionale ha raccontato di aver letto almeno un libro, per motivi personali o professionali, nei 24 mesi precedenti l’intervista. Praticamente 6 su 10 non leggono proprio.

Il fatto però che i due piccoli baluardi della cultura (e del piacere) siano vivi e vegeti è di per sé il segnale che la lettura non è affatto morta e che, sebbene sia uno dei regali di Natale più gettonati, il libro non è relegato a occasioni speciali, non è una rarità nelle nostre case e non è nemmeno destinato esclusivamente a certi target, in barba ai pregiudizi.

“Qua a Termoli leggono molto le casalinghe, che acquistano libri di vario genere e spaziano molto, sono curiose di conoscere” riferisce Diva, che con Luigi Vitulli è la storica titolare della libreria Il Ponte alla Madonnina. Un luogo incantato, rimasto fedele a se stesso da 35 anni a questa parte, con gli espositori di legno verniciati a mano e il disordine “apparente” in cui perdersi in cerca di parole. “La carta ha il suo fascino – continua Diva, i cui modi pacati e gentili conquistano i clienti vecchi e nuovi – che per fortuna non è stato soppiantato dai libri elettronici”. L’arrivo degli e-book non ha travolto i libri “veri”, e al Ponte “abbiamo tirato un sospiro di sollievo”.

Certo, da qua a dire che gli affari vadano a gonfie vele ce ne passa. La fatica per sopravvivere è enorme, visto che un librario guadagna sui libri in media il 30 per cento del costo lordo ma le spese sono tutte a suo carico. “Riusciamo a farcela – confida Diva – perché dicembre e agosto sono due mesi in cui si viaggia su numeri diversi. Il primo perché c’è il Natale e il libro diventa uno dei regali che non passano di moda, il secondo per i turisti, soprattutto persone del nord Italia che acquistano libri e si lasciano consigliare anche su titoli meno legati alla moda del momento”.

Danilo Rana, che lavora alla Fahrenheit da sei anni e ha trascorso i 4 anni precedenti come assiduo cliente prima di passare dall’altra parte del banco (la libreria di via Cina ha appena spento le prime 10 candeline) può permettersi di sorridere davanti ai numeri italiani se prova a fare un raffronto con i lettori locali. “In Italia si legge poco, lo sappiamo tutti. Ma per fortuna esiste una zoccolo di lettori forti che legge ben di più di un libro all’anno”. Quanto? Preparatevi a restare sorpresi: “Almeno un libro al mese, direi”. E se ne discute, anche. Insieme, con vivacità, nell’ambiente accogliente e fitto di spunti della libreria che ospita occasionalmente i gruppi di lettura. “Abbiamo terminato da poco con un romanzo meraviglioso, ‘Donne che parlano’ di Miriam Toews. Che, tra parentesi, ha una copertina disegnata dall’artista termolese Laura Fanelli. Una storia di donne narcotizzate con lo spray per le mucche e stuprate nel sonno da uomini della comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Un romanzo forte, intenso, che è piaciuto moltissimo, e che racconta di donne sottomesse, abituate a obbedire, che si ribellano in una maniera incandescente e originale”.

La prossima fermata del viaggio intrapreso dal gruppo di lettura, “al quale partecipano uomini e donne, di età diverse, cresciuto nel tempo in numeri ed entusiasmo” è un classico. “Abbiamo scelto Grandi Speranze di Charles Dickens, autore che ha un sapore molto invernale e anche natalizio” aggiunge Danilo, che per lavoro e per passione legge. Sempre e comunque, compresi libri che non lo entusiasmano, con l’obiettivo allargato di entrare appieno nei gusti del pubblico e riuscire a consigliare i cacciatori di libri. “Vale soprattutto per i titoli di secondo piano, editi magari da case editrici minori, dei quali si parla poco ma che sono molto belli”.

Il tentativo – che poi è la risposta più efficace alla politica delle multinazionali che spesso impongono autori e titoli, sta in quella che Danilo definisce la “bibliodiversità”. Così in libreria si trova anche l’introvabile e si scoprono scrittori, generi, storie diverse. Una scelta, quella di allargare l’orizzonte delle pagine, che va incontro a tutti: amanti del noir (“un genere che oggi piace moltissimo” chiarisce Diva da “Il Ponte”), della narrativa, della storia, dei classici e perfino dei manga giapponesi, che hanno un piccolo ma fornito espositore alla Fahrenheit dopo che il negozio di fumetti di Termoli ha chiuso. I clienti? Ragazzi, ovviamente. “Che sanno benissimo cosa scegliere, conoscono il genere e le novità”.

“I ragazzi – spiega Diva – sono fra i clienti migliori. Amano il fantasy, da questo punto di vista la saga di Harry Potter ha fatto un miracolo perché li ha avviati alla lettura. Leggono le ragazze in modo particolare, che vengono per comprare il romanzo rosa, che oggi è anche un po’ spinto. Sesso e sentimenti, libri che a volte si giudicano male ma che in fondo parlano di loro, della loro età e delle loro problematiche, con il loro linguaggio”.

Secondo le ricerche sulla lettura in Italia, è forte l’effetto della familiarità: il 67% dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni con entrambi i genitori lettori, infatti, legge libri contro il 30,8% tra i figli di genitori che non leggono. “Questo è verissimo – conferma la titolare de Il Ponte – e si riflette anche qua. Ma ci sono le eccezioni, per fortuna. Ci sono giovanissimi che pur facendo parte di una famiglia con una cultura bassa riescono ad appassionarsi ai libri”.

Una ricerca su basi scientifiche dimostra che l’abitudine alla lettura fa provare sentimenti positivi e aiuta a vivere meglio. Leggere apre nuovi mondi, nuovi spazi, è uno dei piaceri maggiori e, nello stesso tempo uno dei pochissimi piaceri che fanno bene. “Peccato – aggiunge Diva – che le Istituzioni siano poco attente a favorire realtà come le piccole librerie, che sono una risorsa per il territorio”. Già. Altrove sono già scomparse, schiacciate dalle grandi catene editoriali e dalla spietata concorrenza rappresentata dagli acquisti online.

Il vero nemico delle librerie, specie se indipendenti, si chiama Amazon (o chi per lui) ed è troppo potente per poter essere sconfitto dal profumo della carta stampata di fresco che s’irraggia fra gli scaffali e dalla ventata di copertine che delineano quadri meravigliosi fatti di colori e di parole. “Ad ammazzare le librerie non sono tanto i numeri dei lettori in calo quanto l’abitudine, anche per gli studenti, ad acquistare libri sul web” confidano i librai locali. Spesso nelle stesse scuole cittadine i docenti non tutelano abbastanza le librerie esistenti, non sensibilizzano gli alunni ad acquisti fatti in loco, a costo di spendere 50 centesimi in più. “Non so che pensare – dice Diva – di sicuro non c’è una grande vicinanza da parte delle Istituzioni. Se da noi un libro costa 1 euro in più che su Amazon è perché dobbiamo fare i conti con tante spese, la spedizione compresa. Mi piacerebbe che si comprendesse che oggi gestire una libreria è un servizio di pubblica utilità, prima che una attività commerciale”.

Perché i libri non sono oggetti qualsiasi. Sono vita, storia, passato, presente e futuro. Una celebre frase di Umberto Eco, spesso citata da Roberto Saviano, recita così: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro”.