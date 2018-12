Il grecista vestito da Babbo Natale: scherzo natalizio alla statua di Perrotta

Gennaro Perrotta travestito da Santa Claus. Un cappellino bianco e rosso è stato calcato sulla testa bronzea del grecista termolese al quale qualche mese fa è stata dedicata una delle tre statue di Corso nazionale (le altre due a Iacovitti e Carlo Cappella). Seduto in panchina a leggere l’Iliade di Omero all’incrocio tra il Corso e via XX settembre, ora il grecista termolese al quale è intitolato il liceo classico di Termoli ha un’aria, a detta dei passanti che scattano selfie, perfino simpatica. Un intellettuale burlone, in linea con le intenzioni di chi h avuto l’idea.