Il comitato ”Illuminiamo il Natale a Portocannone” organizza festa in piazza per bambini

Il comitato cittadino spontaneo ”Illuminiamo il Natale a Portocannone” continua il progetto di riportare l’aria del Natale nelle strade e nella piazze della piccola comunità colpita da una crisi profonda dovuta principalmente al dissesto economico del Comune.

“I bambini sono stati gli ispiratori e i motivatori dell’iniziativa” spiega il comitato. Per questo il comitato ha indetto per martedì 18 dicembre alle 17 in piazza Skanderbeg una festa dedicata totalmente a loro, sotto le luminarie ”Illuminiamo la festa dei bambini di Portocannone” dove Babbo Natale con la sua casa viaggiante insieme a gnomi e attrazioni porterà una ventata di spensieratezza e fantasia.