Il comando regionale della Guardia di Finanza celebra il precetto di Natale

La Guardia di Finanza ha celebrato questa mattina – 20 dicembre – il precetto di Natale.

Nella sede di Campobasso il comandante regionale – Gen. B. Antonio Marco Appella – ha accolto il vescovo Giancarlo Bregantini, accompagnato dal cappellano militare Don Giuseppe Graziano.

Al termine del rito religioso, il presule ha incontrato una numerosa aliquota di personale in servizio ed in congedo di tutti i reparti della regione, esprimendo loro sentimenti di gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente delle Fiamme Gialle nell’interesse dello Stato e dei cittadini, formulando altresì gli auguri di buon Natale e di un sereno 2019.