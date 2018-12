Il Città di Termoli si ferma di nuovo, sconfitta a Sesto Campano per 1-0

Dopo una lunga striscia di vittorie si ferma ancora il Città di Termoli, sconfitto in trasferta per 1-0 sul campo del Sesto Campano in uno dei tre anticipi della 15esima giornata del campionato regionale di Eccellenza molisana.

L’undici allenato da Paolo Di Lena, forse limitato da un campo molto pesante per la pioggia e ai limiti della praticabilità, non è riuscito ad avere la meglio della formazione gialloblù di casa. Di Capaccione l’unico gol dell’incontro.

Negli altri due incontri disputati oggi, 15 dicembre, il Vastogirardi capolista ha travolto per 7-0 il Matese. Successo esterno invece per il Roccasicura per 2-1 contro il Tre Pini.

In Promozione invece si sono disputate due partite: Cliternina-Baranello 0-1 e Campobasso 1919-Donkeys Agnone 0-0. Domani le altre sei partite, compresa Termoli 2016-Biccari.