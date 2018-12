Il banco di nebbia

Sei l’attrice principale nel teatro delle nostre città, avvolgi il sole con il tuo mantello e spazzi via la varietà dei paesaggi dando monotonia a tutto l’ambiente. Un velo che si poggia su ogni cosa, ci annebbia la vista non consentendoci di meravigliarci dinanzi all’incanto della natura. Il tuo silenzio merita una laurea ad honorem, e il tuo non rispetto per gli automobilisti un castigo infinito da “dietro la lavagna”.

Rendi il mondo ovattato, quasi assopito mentre all’interno delle case la vita va avanti, le giornate passano tranquille ed invisibili, sembra che ci sia il momento per fare tutto quello che normalmente non si riesce a fare. La nebbia lascia il tempo che trova, è la musa ispiratrice di poeti e scrittori, e se vissuta con lo spirito giusto può essere rilassante e accondiscendente, in fondo è la mamma della pioggia. A volte ti trovo inutile, ogni tanto però sei così dolce, innocua, sensuale con quei lenti movimenti che vorrei abbracciarti e portarti via con me.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)