I vangeli apocrifi dell’infanzia di Gesù: dalla grotta inondata di luce ai nomi dei Re magi

È da pochi giorni in libreria, per i tipi di Tau editrice, una raccolta di sei testi apocrifi circa l’infanzia di Gesù: protovangelo di Giacomo, il vangelo di Tommaso, lo pseudo Matteo, il vangelo arabo dell’infanzia, il libro della nascita di Maria per concludere con la storia di Giuseppe falegname. Questi testi aiutano ad inquadrare la scena della natività e a collocarla nel quadro delle tradizioni cristiane, soprattutto nel saper “costruire” il tradizionale presepe dove grotta, bue, asinello e re magi hanno accompagnato le convinzioni natalizie.

Niente di che se, con un po’ di stupore, a leggerli, ci accorgeremo che la coreografia del presepe dipende in buona parte da questi testi apocrifi che, nel corso dei secoli, come è ben scritto nell’introduzione del volume, hanno influenzato tradizione, arte, liturgia e letteratura.

Gli apocrifi, colmano e riempiono vuoti che i vangeli canonici hanno taciuto; aiutano a comprendere ed entrare ancora di più nella storia della salvezza apportando indizi che non danneggiano la nostra fede, anzi la aiutano e a collocarla nel contesto storico religioso.

Questi testi vanno letti in chiave teologica e narrativa, essi hanno aiutato il popolo e i pastori alla conferma della fede in Gesù figlio di Dio, nella perenne verginità di Maria, madre di Dio e confermare la divina-umanità di Cristo. I vangeli apocrifi ci dicono come il cristianesimo, dall’inizio era pluralista come il giudaismo dal quale deriva.

Se all’inizio gli apocrifi sono stati visti come pericolosi, con il tempo il popolo e gli stessi pastori li hanno favoriti, divenendo fonti di calendari liturgici, feste e tradizioni locali.

L’ufficio catechistico nazionale nel 1996 fece un documento dal titolo Incontro alla Bibbia, degli apocrifi si dice: “Gli apocrifi contengono in ogni caso preziose testimonianze di pietà popolare e di tendenze teologiche diverse e, se non ci forniscono nuove informazioni credibili su Gesù né dati dottrinali inediti, ci informano indirettamente sull’ambiente spirituale delle comunità in cui vennero scritti”.

Un posto di primo piano occupano i temi legati alla maternità verginale di Maria e alla fede in Gesù figlio di Dio e integrità delle due nature di Cristo, divina e umana.

Uno dei più grandi accusatori del primitivo cristianesimo è stato il filosofo Celso. Sappiamo da Origene quanto le sue parole hanno portato confusione nei primi cristiani soprattutto circa la verginità di Maria.

Celso sosteneva che Gesù era figlio di una filatrice ripudiata dal marito carpentiere perché infedele. Ella lo diede alla luce di nascosto. Spinti da povertà (Maria e il bambino) si rifugiarono in Egitto dove apprese l’arte della magia nera e tornato in patria si autoproclamò dio.

Nell’apocrifo dello pseudo Matteo troviamo una chiara affermazione della fede creduta prima di tutto nella divinità di Gesù, il nato è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero (la nube, la luce che irrompe nella grotta dove Maria partorisce, è lo scenario per confermare la fede della divina-umanità di Gesù).

Secondo l’apocrifo di Matteo, Zelomi, la levatrice, entra nella grotta con Giuseppe, tocca Maria e fa la sua professione di fede: “ha concepito vergine, Vergine ha generato, e vergine è rimasta” (Pseudo Matteo, 13,3).

Queste affermazioni poi saranno riprese dal sinodo Lateranense del 649 che proclamò nel terzo canone la verginità perpetua di Maria: la santa sempre vergine e immacolata Maria, genitrice di Dio, “in senso proprio e veracemente negli ultimi tempi ha concepito senza seme dallo Spirito Santo e ha partorito senza corruzione colui che è generato da Dio Padre prima di tutti i secoli, Dio il Verbo, rimanendo inviolata anche dopo il parto la sua verginità” (DS, 503).

Diversamente è il caso dell’altra levatrice Salome che incredula perde l’uso della mano, è un angelo che le appare e le dice: “Avvicinati al bambino, adoralo, toccalo con la tua mano ed egli ti salverà: egli infatti è il Salvatore del mondo e di tutti coloro che in lui sperano” (Pseudo Matteo,13,5).

Contro l’eresia del docetismo che negava la realtà carnale di Gesù, confinandolo nell’apparenza, questi testi confermano la piena umanità del figlio di Dio. A conferma è un passo dell’apocrifo di Giacomo, chiara risposta nel confermare la realtà del bambino: dopo la nascita, Giuseppe e Zelomi entrano nella grotta piena di luce: “Poco dopo quella luce andò dileguandosi fino a che apparve il bambino: venne e prese latte dal seno di Maria, sua madre” (Giacomo, 19,2),

Le levatrici saranno poi sempre presenti nell’iconografia. Quando Giotto nel 1313 circa dipinge la natività nella basilica inferiore di Assisi vi mette la scena delle due levatrici, del bue e dell’asino, che riprende non direttamente da questi testi ma dalla legenda aurea di Iacopo da Varagine.

Lo pseudo Matteo richiama i profeti Isaia e Abacuc per introdurre due simpatici personaggi del presepe: il bue e l’asinello: “La beatissima Maria uscì dalla grotta ed entrò in una stalla, depose il bambino in una mangiatoia, ove il bue e l’asino l’adorarono. Si adempì allora quanto era stato detto dal profeta Isaia, con le parole: “Il bue riconobbe il suo padrone, e l’asino la mangiatoia del suo signore”. Gli stessi animali, il bue e l’asino, lo avevano in mezzo a loro e lo adoravano di continuo. Si adempì allora quanto era stato detto dal profeta Abacuc, con le parole: Ti farai conoscere in mezzo a due animali” (Pseudo Matteo 14,1).

Nei racconti apocrifi non potevano mancare i magi. Misteriosi personaggi provenienti dall’Oriente dirigono verso la grotta portando con loro tre doni. Gli apocrifi gli danno la corona, sono re. Il vangelo apocrifo armeno dell’infanzia assegna loro anche i nomi: “il primo era Melkon, re dei Persiani, il secondo Gaspar, re degli Indi, e il terzo Balthasar, re degli Arabi” (11,1).

Il viaggio in Egitto è descritto con abbondanza di particolari ed episodi miracolosi, a significare la forza della nuova fede in Gesù figlio di Dio. Così la scena della santa famiglia che entra nel campidoglio della città pagana di Sotine, in Egitto. Lì i 355 idoli venerati alla vista di Gesù e di Maria si prostrano: “tutti gli idoli si prostrarono a terra, sicché giacevano tutti con la faccia a terra completamente rovinati e spezzati, mostrando così che non erano proprio nulla”(Pseudo Matteo 24,1). Il governatore della città, Affrodisio, chiamato a verificare l’accaduto, fa la sua professione di fede così: “tutto il popolo di quella città credette, allora, nel Signore Dio per mezzo di Gesù Cristo”.

Rileggendo l’apocrifo arabo dell’infanzia di Gesù ci viene quasi da sorridere nel pensare ai capricci del fanciullo Gesù, enfant terrible, alle sue stranezze, “vendicarsi” contro i fanciulli che lo deridono, compiere miracoli che impressionano: uccelli di fango che prendono vita, bambini che risuscitano, dispute con i maestri, il tutto a significare che il bambino Gesù non è come tutti gli altri è il figlio di Dio.

Questi testi hanno avuto un influsso sulla letteratura in occidente, basti pensare alla Legenda aurea, il best seller del domenicano Iacopo da Varagine del XIII sec. che per tutto il medioevo ha influenzato culto, tradizioni e feste dell’Europa cristiana.

Un fatto strano: a soli trent’anni dalla condanna degli apocrifi fatta da Innocenzo I (405), sotto Papa Sisto III i mosaici di S. Maria Maggiore si arricchivano di scene la cui descrizione è contenuta nei vangeli apocrifi dell’infanzia.

L’importanza degli apocrifi dell’infanzia sta in questo: sono una testimonianza dello sviluppo del cristianesimo maturato anche grazie alla confluenza-scontro di diverse correnti teologiche e religiose. La lettura di questa scritti ci aiuta a comprendere il variegato mondo culturale, religioso del cristianesimo primitivo, ci aiuta a ricuperare tradizioni antichissime sapendole ben consegnare alle generazioni future.