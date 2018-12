La penultima giornata del concorso ‘I prodigi della musica di 4 stagioni’ premia le esibizioni di strumenti a fiato e musica da camera che hanno allietato il sabato pomeriggio dei presenti al cinema Sant’Antonio. L’obiettivo delle esibizioni è quello di accostare la musica alle stagioni ed ai suoi elementi più essenziali.

La spettacolarità delle esibizioni, con 82 partecipanti da diverse zone d’Italia, unite al successo di pubblico, hanno convinto l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e l’associazione Onde Serene, organizzatrici della rassegna, a ripetere l’esperimento in primavera ed in estate con il secondo concorso. Un’avventura musicale che mancava al territorio e che ancora una volta ha fatto conoscere la città adriatica a chi, per la prima volta, è giunto a Termoli per esibirsi.

Un concorso che è stato un vero successo, con numeri e partecipazione sempre crescenti, una commissione attenta, famiglie che dopo aver messo in campo sacrifici per sostenere i figli attendono il verdetto finale.

Il gran finale è previsto per oggi a partire dalle 14, con le esibizioni degli ultimi artisti in concorso con le sezioni dedicate alle formazioni orchestrali e gli archi.

I risultati delle categorie F e G:

SEZIONE F (fiati ottoni, ottoni+sassofono)

FINO A 19 ANNI:

Gabriel Lombardi di Taranto (98/100)

Mattia Gianfelice di Termoli (89/100)

FINO A 10 ANNI:

Massimiliano Nese di Roma e Manuel Carafa di Como (98/100)

OLTRE I 19 ANNI:

Luca Mancini di Atri (100/100)

SEZIONE G (musica da camera)

FINO A 10 ANNI:

DUO Nese C.P. E Nese M. DI Roma (100/100)

FINO A 19 ANNI:

Duo Marinelli M. e Petrella S. di Campobasso (98/100)

Trio Camicetta di Campobasso (96/100)

OLTRE I 19 ANNI: