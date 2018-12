Siamo abituati a vederli destreggiarsi tra le fiamme mentre domano un incendio, rompere le lamiere per salvare le persone intrappolate all’interno di un’auto incidentata o scavare senza sosta per salvare vite umane od animali rimasti sepolti sotto le macerie di un terremoto. Mai li avremmo immaginati, in posa, per un calendario benefico in favore di un centro per ragazzi. Eppure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono tutto questo.

Non ci troviamo di fronte al classico calendario a cui ci hanno abituati i pompieri australiani, ma a scatti più semplici e ricchi di significato: gli uomini del 115 hanno infatti posato, per gioco visto che non ne sapevano nulla, assieme ai ragazzi del centro San Damiano di Termoli, realtà che offre servizi di aggregazione ed integrazione sociale orientate a persone anziane, minori, portatori di handicap e pazienti psichiatrici. “È nato tutto durante la visita che i ragazzi hanno fatto qui da noi il 7 novembre – spiega il Capo Distaccamento Aldo Ciccone – Si tratta di una vera e propria sorpresa perché non ne sapevamo nulla. Mi hanno chiamato qualche giorno fa per dirmelo e non potevo che esserne felice”.

Dodici mesi di immagini che raccontano la disponibilità, la generosità e le attività di soccorso messe in campo dai Vigili del Fuoco durante tutto l’anno e raccontate ai ragazzi nel corso della loro visita: “Iniziative fondamentali che seguono l’obiettivo per cui il centro socio educativo è nato – ha spiegato Zenaide Cerrone, responsabile del centro e coordinatrice amministrativa – Tutte le nostre attività sono all’insegna dell’integrazione ed i nostri ragazzi sono abituati ad interfacciarsi con il mondo esterno, relazionandosi con tutti”.

Presentata durante una conferenza stampa giovedì 27 dicembre presso la caserma termolese dei caschi rossi, l’iniziativa ha puro scopo benefico ed andrà a finanziare i progetti messi in campo dai due centri socio educativi ‘San Damiano’ in favore delle fasce più deboli: attraverso un contributo libero sarà possibile acquistare, presso il centro di via Asia (dietro il liceo classico ndr) uno dei 50 poster o dei 25 calendari stampati “grazie allo sponsor Martino oreficerie che ci ha fornito i fondi necessari”, ha specificato Cerrone.

Un esempio di generosità e buon cuore a cui i Vigili del Fuoco di Termoli ci hanno abituati e che rafforza il legame con la città: “Siamo sempre disponibili a mettere in campo attività con le scuole ed i bambini – ha spiegato Ciccone – In questo caso ci siamo interfacciati con ragazzi diversamente abili e questo ci ha dato una spinta maggiore nel fare qualcosa che potesse non solo dare gioia e serenità, ma fosse un valore aggiunto per raccogliere fondi destinati ad attività mirate alla loro integrazione”. Al calendario hanno partecipato tutti gli uomini del 115 termolese ed anche chi quel giorno non era di turno, ha contribuito presentandosi in caserma e posando con i ragazzi.

Ogni anno il quartier generale guidato da Aldo Ciccone accoglie una media di circa 600 bambini provenienti da tutto il territorio, curiosi di conoscere le attività messe in campo da uno dei corpi più impavidi del mondo. Un riconoscimento ben evidente e rappresentativo che è valso, ai Vigili del Fuoco di Termoli, il titolo di ‘Portatori di buona volontà dell’Unicef’: “Ottenuto nel 1991, siamo ad oggi gli unici al mondo ad averlo”, ha concluso Ciccone.