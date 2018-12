Diciottenni in festa nella parrocchia di Palata

Il 26 dicembre, festività di Santo Stefano martire, i giovani diciottenni di Palata, con le loro famiglie, hanno animato la Santa Messa delle 11 nella parrocchia di Santa Maria La Nova. Le famiglie e i giovani diciottenni, insieme al parroco, hanno scelto il giorno di Santo Stefano per ringraziare il Signore per il dono della vita.

Santo Stefano giovane morto martire, che ha donato la sua vita per essere testimone di Gesù Cristo. Il parroco nell’omelia ha spronato i giovani diciottenni a scegliere la strada del vangelo, a seguire Gesù e a mettere al centro della propria vita Lui che è la persona che non li tradirà mai.

Come ricordo ha donato loro un bracciale con il simbolo dell’albero della vita, che è l’albero che il Signore Dio ha piantato nell’Eden. Il parroco li ha invitati dunque a scegliere il Bene. “Il Bene sulla terra è Gesù figlio di Dio, egli è nato, è morto ed è risorto per noi. Per Dio ogni persona umana è unica e irripetibile, ed ognuno ha una missione, che nessun altro può realizzare”. Poi il sacerdote li ha invitati a non avere paura perchè con il suo aiuto possono scoprire i propri talenti e dare così al mondo il meglio di sé.

La giornata è continuata con l’esibizione alle 18,30 del coro parrocchiale inneggiando a Gesù Bambino Re dell’universo. I bambini del coro “Le Dolci Note della A.C.R.” con bellissimi canti natalizi e il parroco Don Elio Benedetto con due canzoni hanno infine allietato la serata nella chiesa gremita.

La giornata si è conclusa in pizzeria con i diciottenni, le loro famiglie e con il parroco: insieme hanno condiviso un momento di fraternità e di gioia.