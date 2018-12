Michelangelo Romagnuolo, in arte I am Michelangelo, presenterà il suo disco nella regione che gli ha dato i natali. Il giovane ed eclettico rapper e cantautore di Casacalenda lo scorso mese di ottobre ha pubblicato infatti il suo disco d’esordio intitolato “I AM”: un progetto discografico variegato che presenta l’artista al grande pubblico.

Come annunciato dall’artista, la scelta di partire con la presentazione del disco in Molise è dovuta alla sua forte appartenenza alla regione e alla storia che questo luogo gli ha tramandato. Due eventi di ascolto e di firmacopie per I am Michelangelo: il 23 dicembre a Termoli nel negozio Soulstreet in via XX Settembre e il 12 gennaio a Campobasso nello store Suburban. Agli eventi saranno disponibili le copie autografate del disco I AM e verrà presentato il progetto We Are Music, una nuova realtà per la musica e la comunità molisana.

“I AM è il primo progetto discografico di I am Michelangelo. Stiamo parlando di un album di 13 tracce, che presenta in maniera netta e definita l’artista e quella che è la sua produzione musicale. Un album variopinto, sia per contenuti e le tematiche trattate, sia per le sonorità che lo compongono. A livello musicale, difatti, si passa dal puro hip hop old school, fino ad arrivare alla trap, mantenendo, però, sempre un alone di originalità che contraddistingue il disco dalle classiche uscite discografiche odierne. La vera innovazione, però, sta proprio nel modo in cui I am Michelangelo racconta le proprie storie: uno ‘storytelling’ incalzante definibile quasi come filosofico, che presenta in ogni canzone aforismi e viaggi lirici profondi ed emozionanti”. Il disco è stato interamente registrato, mixato e masterizzato nel Wood Sound Studio di Bonefro con il supporto artistico del DeQ1 Studio di Villanova (Bologna). Le grafiche sono state affidate al grafico Francesco Jakar. L’album è stato prodotto da Rico Manlio, Frenk e G-Ferrari. Presenti all’interno del progetto le collaborazioni con Pablo Jordán, cantante italo-cubano, con Ago, rapper italo-ciaddiano, e con Chiara Salvatore, giovane cantante pop italiana.