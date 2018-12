Hammers, alla partita dei capitani prenatalizia anche rugbisti di fuori regione

Non poteva mancare anche quest’anno la partita dei capitani nel rugby campobassano. Infatti, domenica 23 dicembre, sul terreno di gioco dell’ex Romagnoli di Campobasso, la casa degli Hammers in pieno centro cittadino, la società del presidente Suliani ha organizzato un vero e proprio torneo natalizio che coinvolgerà, oltre alle squadre del suo settore giovanile e dei seniores di serie C2, anche atleti da fuori regione, per un evento interregionale che però nasce all’insegna della voglia di chiamare a raccolta intorno ai colori rossoblù, tutti gli sportivi e i tifosi del rugby cittadino, oltre alle famiglie degli atleti.

La Partita dei Capitani, Torneo Interregionale di Natale, evento organizzato con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise, animerà la domenica prenatalizia degli sportivi campobassani sin dalla mattina alle ore 11.30, e vedrà in campo oltre ai seniores degli Hammers, i ragazzi dell’under 16 e dell’under 14 del sodalizio campobassano e la società dei Draghi Rugby Telese.

Una giornata che dopo le gare della mattinata andrà avanti fino a tarda sera con un lunghissimo terzo tempo in stile Hammers che coinvolgerà atleti e famiglie di tutti i tesserati per un pranzo con brindisi natalizio finale.