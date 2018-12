Guasto elettrico, senza corrente per oltre 6 ore: disagi a raffica e rabbia

Senza elettricità per oltre 6 ore. Una raffica di disagi, attività commerciali bloccate e rabbia fra i cittadini che non sono stati avvisati. Dalle 9 e 50 alle 16 e 5 di oggi 5 dicembre sono stati registrati disservizi sulla rete elettrica che hanno investito non solo il centro di Termoli, dove praticamente Corso Umberto è andato in tilt, ma anche Guglionesi, tra il quartiere Petticeci e via Capitano Verri (foto).

Numerosi i negozi che hanno dovuto chiudere o interrompere le normali attività, giacché senza elettricità è oggi impossibile fare praticamente qualsiasi cosa. Il guasto è stato riparato e soltanto alle 16 è tornata la corrente. “Giornata di lavoro ormai compromessa” dichiarano gli esercenti, incavolati soprattutto per la mancata comunicazione.