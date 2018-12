Gli auguri della Tartaglione e di Forza Italia: “2019, anno di grandi sfide”

L’onorevole Annaelsa Tartaglione e il coordinamento regionale di Forza Italia hanno voluto fare gli auguri ai molisani con un auspicio di cambiamento a breve termine.

“Dopo un anno ricco di avvenimenti, non solo dal punto di vista politico, auguriamo a tutti i molisani un sereno Natale da trascorrere con gioia accanto alle persone più care.

Un Natale colmo di speranza, sogni e desideri, che sia l’ideale momento di passaggio tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che è stato e soprattutto sarà: progetti da realizzare e traguardi da raggiungere, verso un 2019 che si preannuncia importante per la nostra terra.

Innanzitutto ringraziamo i molisani che nel 2018 hanno deciso di darci ancora fiducia, ma anche coloro che sono delusi dalla politica. Insieme, senza barriere o pregiudizi, dobbiamo puntare con ottimismo al futuro.

Quello che sta per concludersi è stato un anno complesso, che purtroppo termina con grande amarezza per tutto il Mezzogiorno. La manovra finanziaria del governo delude profondamente e tradisce il Sud, la sua voglia di riscatto e sviluppo, perché priva di una visione su crescita e sviluppo e di investimenti per il lavoro, soprattutto giovanile.

Ci impegneremo a Roma e in Europa per difendere fino in fondo il nostro territorio, la sua autonomia e in generale la dignità del popolo molisano. Servizi essenziali, infrastrutture, piano per l’occupazione le priorità. Ci impegneremo per cercare di cambiare le cose, per restituire al Paese il legittimo governo di centrodestra, capace di guidare con autorevolezza l’Italia e di risolvere concretamente i problemi.

Dal punto di vista locale, il cambiamento – grazie al voto dei molisani che hanno creduto e sostenuto il nostro progetto – è già iniziato con il Governo Toma e con le tante criticità che stiamo affrontando e in parte già risolvendo. In campo per noi avete scelto una squadra competente che lavora ogni giorno con dedizione per cercare di rendere migliore la nostra Regione.

Il prossimo sarà un anno di sfide decisive, che raccoglieremo come sempre con entusiasmo e determinazione. Ci attendono infatti le elezioni europee e amministrative e noi di Forza Italia torneremo sul territorio, paese dopo paese, per ridare alla politica il sacro valore della comunità. Come movimento azzurro, ripartiamo con maggiore convinzione e forza per ciò che è stato fatto, e la grande voglia per le tante cose ancora da fare.

Auguri di cuore, Molise.