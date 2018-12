Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del II circolo didattico di Termoli partecipano all’evento più importante dell’educazione informatica cioè ‘L’ora del codice”. I piccoli partecipanti svolgeranno un’ora di attività pianificata in percorsi sia unplugged che online dal 3 al 9 dicembre.

I laboratori si svolgeranno con la partecipazione dell’esperta di coding e Champion del coderdojo Molise, la dottoressa Noelia Di Pretoro. L’ora del Codice, in inglese “The hour of code”, è una iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per far sì che ciascuno studente in ogni scuola del mondo svolga almeno un’ora di programmazione.

Scopo dell’iniziativa è far capire agli studenti agli insegnanti e ai genitori, e più in generale alla comunità in cui questi vivono e operano, che attraverso l’apprendimento dei sistemi della tecnologia informatica si può comprendere meglio la società di oggi e quella del futuro.