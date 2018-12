Giovani Democratici, rinnovo segreteria ed intitolazione del circolo al ragazzo ucciso a Strasburgo

Due importanti eventi hanno contraddistinto il Natale dei Giovani Democratici di Termoli riunitisi lo scorso 22 dicembre: l’elezione del nuovo segretario cittadino, scelta caduta su Francesco Germano e l’intitolazione del circolo ad Antonio Megalizzi. Il pomeriggio, ricco di confronti, riflessioni e progetti per il futuro, ha rappresentato un momento importante non solo per i GD termolesi ma anche per coloro che provengono dalle realtà limitrofe e vedono nel gruppo un punto di riferimento importante.

Il nuovo segretario Francesco Germano, classe 1999, è un ex studente del Liceo Classico Gennaro Perrotta, studia Storia e Filosofia a Urbino. Legato alla giovanile di Termoli da un rapporto di militanza e affetto, mostra il suo entusiasmo e il desiderio di impegnarsi sin dal primo momento, mettendo d’accordo tutti i giovani che lo hanno eletto. Poche parole ma decise, quelle con cui promette di continuare a stimolare l’attività di un circolo che, anche durante le feste di Natale, resta attivo e vitale.

La scelta di intitolare il circolo ad Antonio Megalizzi è stata unanime: il giovane è uno dei feriti a morte durante l’attentato dello scorso 11 dicembre a Strasburgo, deceduto a distanza di tre giorni. Un ragazzo di 28 anni con la passione per il giornalismo e un cuore europeista, era a Strasburgo per coltivare il suo sogno, lavorando per ‘Europhonica’, primo format radiofonico universitario internazionale. È a lui che i Giovani Democratici di Termoli hanno scelto di dedicare la loro attività, perché i suoi sogni e i suoi ideali possano trovare nuova linfa e continuare a camminare su gambe forti, tra le strade della sua Europa.

Presenti, il segretario regionale nonché ex segretario cittadino di Termoli, Alfredo Marini, il Presidente dell’assemblea regionale, Francesco Sonesi, la Responsabile comunicazione regionale, Martina Gonnella, e il Segretario di federazione, Roberto Moscarella.