Ci sono anche due termolesi coinvolti nell’operazione denominata Dark Shadow, portata a termine due giorni fa da Guardia di Finanza e Squadra Mobile della Questura di Chieti. Si tratta di due parenti che risultano essere fra i 40 indagati e costretti all’obbligo di dimora. Ben dodici invece le persone arrestate per indebite compensazioni di imposta utilizzando crediti inesistenti o se esistenti, usati in pregresse annualità di imposta.

In sostanza una frode fiscale attuate col pagamento home banking tramite modelli F24 con saldo debitore di 0,01 centesimi. Uno stratagemma utilizzato per far risultare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto pagamento.

A idearlo due consulenti fiscali napoletani e un imprenditore di Chieti, tutti e tre finiti dietro le sbarre. Ai domiciliari altre nove persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale attraverso indebita compensazione di crediti.

Secondo quanto si apprende, l’organizzazione presentava dichiarazioni fiscali integrative oltre i limiti di scadenza previsti. In questo modo si precostituiva nuovi crediti inesistenti da utilizzare successivamente e rendere più difficile la ricostruzione dell’indebito credito di imposta utilizzato.

Alle Fiamme Gialle è toccato spulciare ogni singola dichiarazione fiscale, che in alcuni casi risalivano a circa vent’anni fa. Le persone ristrette ai domiciliari avevano il compito di aiutare l’organizzazione e trovare nuovi clienti, quali liberi professionisti, commercianti e lavoratori dipendenti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato diversi sequestri di beni mobili, immobili e conti correnti bancari per un valore di oltre 63 milioni di euro, che è l’equivalente delle somme sottratte all’erario in circa tre anni.

Obbligo di dimora per 14 persone che risiedono in Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia e Molise. Inoltre sono complessivamente 28 le misure interdittive. Fra loro anche A.V. e F.V., uniti da parentela. Il secondo dei due è residente a Termoli.

La vicenda è stata illustrata nel dettaglio dal procuratore capo di Chieti, Francesco Testa, col sostituto procuratore Giancarlo Ciani, titolare dell’inchiesta, il comandante provinciale della Finanza, colonnello Serafino Fiore, il vice questore Egidio Labbrofrancia e il dirigente della Squadra Mobile, Miriam D’Anastasio.