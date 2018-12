Giacobbe non si traveste da Babbo Natale e sbaglia il rigore. Per i Lupi solo un pari

Si sarebbe potuto travestire da Babbo Natale e regalare il quarto successo consecutivo al campobasso. Giacobbe invece dimentica la classica divisa bianca e rossa e delude i tifosi rossoblù. Il suo rrore dal dischetto probabilmente si rivela decisivo per le sorti della partita con la Sammaurese giocata in anticipo questo pomeriggio allo stadio di contrada Selvapiana.

Il match termina 0 a 0 contro i romagnoli che in classifica sono distanti 4 punti dalla formazione allenata dal tecnico Massimo Bagatti. Un risultato che matura dopo una prova poco convincente, con i rossoblù piuttosto inconcludenti probabilmente a causa dell’aggressività degli ospiti che al ventesimo trovano il varco giusto e potrebbero passare in vantaggio con un tiro del numero 7 Lombardi. Alla mezz’ora del primo tempo l’episodio clou della gara: un difensore della Sammaurese travolge l’attaccante di casa Giacobbe in area. Per il direttore di gara Campobasso di Aprilia (una curiosità in questa partita) è rigore. Dal dischetto però l’attaccante, a cui Musetti lascia l’incombenza del tiro, calcia una conclusione moscia che viene deviata in angolo dal portiere dei romagnoli. Sul finale del primo tempo ci prova Danucci con un tiro forte ma poco preciso e che finisce alto sulla traversa.

Anche nel secondo tempo i ragazzi allenati da Bagatti non riescono a imbastire vere e proprie azioni di gioco, anzi sono gli avversari ad essere pericolosi con un tiro di Bonandi. Il tecnico di casa prova allora a cambiare le pedine in campo ed inserisce Cogliati, autore del gol del kappaò domenica scorsa contro la capolista matelica, al posto di Giacobbe. Ma i locali sembrano non trovare il bandolo della matassa, anzi la Sammaurese sfiora per due volte il vantaggio. Al novantesimo l’unico vero tiro in porta dei padroni di casa del secondo tempo. Musetti sfiora con un colpo di testa la rete. La palla finisce fuori per pochi centimetri.

Non si assiste nemmeno al forcing finale dei locali.

Tutto rimandato insomma dopo la pausa natalizia. Usciti dallo stadio i tifosi manifestano la loro delusione: si aspettavano di vedere tutt’altra prestazione dopo le tre vittorie consecutive, ma ora bisognerà aspettare la Befana con la speranza che non porti cenere e Carbone nella sua calza. La prossima partita di campionato si giocherà molto probabilmente sabato 5 gennaio in notturna.