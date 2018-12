È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’A.S.D. Futurgimnica Termoli. Sabato e domenica si sono svolte infatti a Fermo le finali nazionali del Torneo delle Regioni Silver di ginnastica ritmica, e la società termolese, grazie alla qualificazione ottenuta nella fase regionale, ha rappresentato il Molise nel gruppo Allieve e Junior.

Otto le ginnaste in pedana: Paola Patavino, Silvia e Sofia Compagnucci, Carmen Robertuccio, Laura Iacoviello per la squadra Junior. Francesca Borgese, Alice Manuele e Greta Mugnano hanno invece rappresentato la squadra Allieve. Una ottima performance quella delle ginnaste termolesi, che ripaga dei sacrifici fatti da queste ragazze che interpretano lo sport con disciplina e costanza, seguite assiduamente dalle famiglie. La società Futurgimnica Termoli guidata dalla tecnica Daniela Catenaro con il suo staff è già proiettata verso le prossime competizioni. La ginnastica ritmica si riconferma una grande risorsa sportiva per la città, un campo fitto di belle promesse malgrado le difficoltà di allenamento per le ragazze, che non possono ancora contare su uno spazio idoneo.