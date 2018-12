Hanno provato a forzare la porta principale del capannone che ospita i Monopoli di Stato, nel Nucleo industriale di Termoli, con un furgone probabilmente rubato. Non ci sono riusciti e sono entrati in due, volto coperto, per trafugare – proprio mentre suonava l’allarme – tutte le stecche di sigarette che sono riusciti a prendere e caricare sul veicolo.

Quindi si sono dati alla fuga, disperdendosi nelle stradine attorno. In quel momento sono arrivate sul posto le volanti della polizia che, poco dopo, hanno ritrovato una parte del bottino e lo stesso furgone usato per tentare il colpo, rimasto impantanato vicino a un canale consortile.

Il furto risale alle 4 della scorsa notte, quando è stato preso di mira il deposito dei monopoli nella zona industriale della città adriatica. Una parte del bottino, sigarette per circa 2mila euro, è stato ritrovato perchè i malviventi, che dalle prime impressioni degli investigatori non erano certo professionisti, sono stati costretti ad allontanarsi a piedi, lasciando il furgone in mezzo alla campagna e con le ruote nel fango che si è formato in abbondanza con le piogge insistenti di ieri.

Ora saranno le indagini coordinate dal commissariato di via Cina a fare luce su quanto accaduto. Le telecamere della videosorveglianza, comprese quelle delle aziende limitrofe, hanno filmato complessivamente 3 persone con il volto coperto da un passamontagna e guanti.

Sul posto anche la Scientifica che ha effettuato dei rilievi con l’obiettivo di chiarire alcuni particolari della dinamica. Non è la prima volta che viene preso di mira il deposito dei Monopoli di Stato che si trova in via Pastore.