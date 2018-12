Fumo e paura nel parcheggio del Pianeta: a fuoco un compattatore della carta

Ha attirato l’attenzione di molte persone il fumo denso che si è sollevato intorno alle 17.30 da un compattatore della carta sistemato nel parcheggio del centro commerciale Pianeta, alla zona industriale di Campobasso.

Il supermercato e la galleria dei negozi erano strapieni di persone per gli ultimi acquisti prima di Natale. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e risolutivo del problema che non ha causato danni a persone o cose anche se ha inevitabilmente incuriosito i guidatori mentre circolavano tra le auto in sosta nel piazzale al coperto di contrada Colle delle Api.

Non si conoscono al momento le cause del rogo domato dai pompieri. Non si può escludere nulla, né il gesto distratto di un fumatore né altre ipotesi. Il compattatore, in via precauzionale, sarà rimosso.