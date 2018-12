Era fuggito dopo aver danneggiato le auto parcheggiate in via Gramsci. È questa la prima certezza che ha la Polizia intervenuta dopo l’episodio avvenuto la sera della vigilia di Natale.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21 e 30 del 24 dicembre, il conducente di una utilitaria aveva tamponato tre vetture parcheggiate a poca distanza dall’ambulatorio Asrem del quartiere Cep. Qualcuno aveva chiamato il 113 e la Volante giunta sul posto aveva effettuato i rilievi. Quella sera alcuni cittadini avevano segnalato agli agenti di aver visto la macchina guidata dal pirata della strada: una Opel che, dopo aver semidistrutto le macchine, si era dileguata. Però non erano riusciti a leggere la targa della vettura.

Mentre le ricerche erano in corso, un’auto simile è stata fermata sulla strada per Montagano. Erano più o meno le 22 e 20, quando i Carabinieri sono stati allertati perchè una macchina era in panne al centro della carreggiata. Era una Opel piuttosto ‘malconcia’ e guidata da uno straniero di 32 anni con regolare permesso di soggiorno, residente a Montagano, piccolo centro a pochi chilometri da Campobasso.

Era ubriaco ed è stato necessario chiedere l’intervento dell’ambulanza del 118 probabilmente perché non era in grado di guidare. Dopo l’alcoltest effettuato all’ospedale Cardarelli, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di due volte e mezzo superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Ma la sua Opel ‘ammaccata’ ha subito attirato l’attenzione dei militari che hanno informato la Polizia. Gli investigatori sospettano infatti che sia lui il pirata della strada di via Gramsci. Ci sono alcuni indizi che potrebbero confermare tale ipotesi: il modello dell’auto innanzitutto. La macchina guidata dallo straniero fermato dai Carabinieri era proprio una Opel che presentava una serie di ammaccature compatibili con il tamponamento di via Gramsci.

Inoltre la vettura avrebbe perso un pezzo durante la fuga. E un pezzo mancava alla Opel fermata un’ora dopo dai militari. La Volante dunque ha trasmesso gli atti alla Stradale e le indagini potrebbero riservare ulteriori sviluppi. L’uomo infatti potrebbe essere accusato di danneggiamento oltre a dover rispondere per guida in stato di ebbrezza.