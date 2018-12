Furto andato a monte questa notte – 5 dicembre – attorno alle 4,00 alla banca Bper di viale Regina Margherita a Guglionesi. Ignoti hanno provato a forzare la porta d’ingresso della filiale ma non sono riusciti a entrare nell’istituto di credito anche perché è suonato l’allarme che li ha messi in fuga. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

La zona di viale Regina Margherita, comunemente detta, a Guglionesi, ‘il lungomare’, è stata transennata dalle forze dell’ordine. Si attende infatti l’arrivo del nucleo artificieri che dovrà verificare l’eventuale esistenza di esplosivo sul bancomat della filiale. Sì ipotizza infatti che i malviventi abbiano cercato di far saltare in aria lo sportello ma non ci siano riusciti. Il fatto ha creato un certo trambusto questa mattina nel centro basso molisano.

In tarda mattinata gli artificieri non erano ancora giunti sul posto, mentre i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Termoli si stanno concentrando su filmati e possibili testimonianze riguardo all’accaduto.