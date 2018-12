Forche Caudine: sindaci molisani, imprenditori e l’onorevole Lucaselli discutono di rilancio del territorio

Un incontro prenatalizio per programmare le ambiziose iniziative per il 2019. È il “Meet and greet” dell’associazione Forche Caudine, organizzato dal Comitato Imprese dell’associazione, cui prenderanno parte anche sindaci molisani. L’iniziativa mira ad individuare le strade più idonee per contribuire al rilancio del territorio attraverso il confronto, la progettazione e l’apporto di imprenditori, anche non molisani, aderenti al sodalizio.

Si tratta, quindi, di un percorso a tappe che vedrà il primo appuntamento, a numero chiuso con una sessantina di presenze, sabato 15 dicembre all’Hotel degli Aranci in via Barnaba Oriani (Roma, quartiere Parioli), con terrazza panoramica su San Pietro. Qui dalle ore 11 si svolgerà un incontro finalizzato, tra le altre cose, alla presentazione di un soggetto pubblico-privato per la gestione dei bandi e dei finanziamenti, nonché per euro-progettazione, formazione e comunicazione. Per l’occasione, oltre ad alcuni rappresentanti dell’associazione, quelli più interessati ai settori coinvolti, e ad una dozzina di imprenditori, saranno presenti diversi sindaci molisani ed altri esponenti delle istituzioni molisane e non, oltre a professionisti di diversi settori.

Tra coloro che hanno già confermato la presenza all’evento, la cui partecipazione per ragioni organizzative è esclusivamente ad inviti, ci sono Marco Wong, presidente di Associna, fondatore di Extrabanca ed ex direttore di Huawei Italia, e l’onorevole pugliese Ylenia Lucaselli, avvocato e global advisors della prima compagnia al mondo nella distribuzione di vino e alcool, la Southern Glazer’s Wine and Spirits, con sede a Miami ed in Texas, con un fatturato di 40 milioni di dollari, 22mila dipendenti, e circa 50 anni di attività. Sarà presente anche il giornalista Giuseppe Cerasa di “Repubblica”, già protagonista di altre iniziative dell’associazione.

“Forche Caudine, oltre a costituire una fucina di iniziative ed una collaudata e credibile vetrina del ‘made in Molise’, rappresenta anche un volano di nuove strutture in grado di rispondere meglio, rispetto ad un’associazione, a sfide sempre più ambiziose – sottolineano Mauro Bonello e Francesco Caterina, coordinatori del Comitato Imprese dell’associazione -. Per questo a breve partiranno una fondazione e un consorzio, promossi da un gruppo di nostri associati, con obiettivi più legati all’imprenditoria e a ricadute dirette sul territorio molisano rispetto alla mission prevalentemente romana dell’associazione”.

“Tra gli scopi dei nuovi organismi – spiegano dall’associazione – c’è quello di oltrepassare le consumate logiche politiche e amministrative che hanno determinato l’attuale situazione economica, sociale e d’immagine non certo esaltante del Molise, cercando invece di individuare nuove strade per contribuire concretamente al rilancio del territorio”.

“Come già è avvenuto per altre iniziative di successo, intendiamo trasferire l’impeccabile esperienza organizzativa e mediatica di Forche Caudine su terreni nuovi e in parte contigui, come l’imprenditorialità, la formazione, l’organizzazione di servizi, l’export”, concludono Bonello e Caterina.

Per ulteriori informazioni: info@forchecaudine.it.