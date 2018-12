Fondi non autosufficienza: governo sblocca risorse del 2016 per 1,6 mln di euro

Una boccata di ossigeno per le famiglie delle persone non autosufficienti alle quali la Regione Molise ha assegnato 1 milione e 600mila relativi al fondo del 2016 rimasto bloccato dalla passata legislatura.

Il denaro sarà trasferito nei prossimi giorni agli ambiti territoriali che provvederanno a erogarli in base alla graduatoria già presentata nell’anno di riferimento. Viva la soddisfazione del consigliere regionale Filomena Calenda (Lega) la quale ha voluto ringraziare il governatore Donato Toma e l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Mazzuto.

“Lo sblocco dei fondi – scrive Calenda – era la priorità delle priorità di questo governo regionale, dopo che la passata legislatura non aveva provveduto a erogare tali somme in quanto bloccate su un avanzo di amministrazione. Un’anomalia, in quanto i fondi erano già stati erogati dal Ministero, per cui bastava vincolare le somme ala destinazione specifica. Il governo regionale, nel contempo, ha già provveduto a stanziare ed erogare i fondi per la non autosufficienza relativi al 2018 per un importo pari all’80%”.