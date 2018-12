Focus su infortuni e malattie professionali nel convegno dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Si intitola ‘La Promozione del Ruolo di RLS E RLST nella Sicurezza sul Lavoro e la Responsabilità sociale d’Impresa’ il convegno dedicato alla promozione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e territoriale. Organizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi del Molise (Cattedra di Igiene), la Regione Molise (Direzione Generale per la Salute) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL, Direzione Regionale Molise), l’incontro si svolgerà domani, mercoledì 5 dicembre alle 14.30 presso l’Auditorium Cosib di via Enzo Ferrari 10 di Termoli.

L’evento si colloca nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2014–2018 della Regione Molise, Programma VIII ‘La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali’. Oltre alle autorità istituzionali, saranno parte attiva del convegno rappresentanti della Regione, INAIL, UNIMOL e delle associazioni di categoria Coldiretti e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), del pastificio ‘La Molisana’ e della Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Per i dottori agronomi e forestali e per gli ingegneri è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali da parte dei rispettivi ordini di appartenenza.