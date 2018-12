Finisce fuori strada e viene soccorso dai carabinieri, denunciato: era ubriaco e senza patente

E’ finito fuori strada, per fortuna senza riportare ferite gravi, ma quando i carabinieri lo hanno soccorso hanno scoperto che l’uomo era ubriaco e senza patente.

E’ successo a Carovilli, piccolo comune dell’alto Molise, tenuto sotto stretta vigilanza dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Agnone. Sono stati loro a prestare aiuto al guidatore che aveva avuto un incidente sulla provinciale 86.

Una volta accertato che non avesse riportato lesioni gli hanno fatto l’etilometro scoprendo che il suo tasso alcolemico era superiore alla norma. Non solo: l’automobilista – denunciato per guida in stato di ebrezza – non aveva neppure la patente perché ritirata in quanto scaduta. Il veicolo è stato sequestrato.