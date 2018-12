Fine settimana di controlli sulle strade della provincia: denunciato 26enne con la cocaina

Nel fine settimana appena trascorso il Comando provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha disposto un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza in questo periodo prefestivo dedicato al passeggio ad alle compere natalizie.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di Campobasso, Ripalimosani, S. Stefano, Montagano e Matrice con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie di collegamento stradale. Sono stati sottoposti a controllo un totale di 19 mezzi, 25 persone, sono stati controllati persone e mezzi di interesse operativo in 2 esercizi pubblici ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili . Capillare è stata inoltre l’ attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali e sono state elevate 2 contravvenzione al Codice della strada per dei sorpassi laddove non consentito.

Sul fronte del contrasto all’uso delle droghe un 26enne del luogo è stato denunciato per spaccio di un frammento di cocaina ed un altro 26enne sempre del capoluogo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di un esigua quantità di cocaina per uso personale .