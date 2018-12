Festa al PalaSabetta, l’Airino supera la Virtus Porto San Giorgio 93-73

Netta vittoria dell’Italiangas Airino Termoli nel dodicesimo turno della stagione regolare della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket. La formazione allenata da Massimo Di Lembo ha superato davanti al proprio pubblico la Virtus Porto San Giorgio per 93-73 in una gara che non è stata praticamente mai in discussione.

Troppo ampio il divario fra i molisani e l’unica marchigiana del girone, attualmente ultima in classifica, mentre l’Italiangas mantiene il passo delle prime.

Nel successo di oggi, ideale regalo di Natale per i tifosi accorsi sulle tribune del PalaSabetta, da segnalare i 22 punti dello svedese Benediksson, i 17 del croato Dmitrovic e i 14 di Suriano. In doppia cifra anche Tedeschi con 10 punti.

Adesso due settimane di pausa per il basket interregionale. L’Airino tornerà in campo sabato 12 gennaio alle 18 in trasferta contro la Teramo a Spicchi

Serie C Silver

Italiangas – Porto San Giorgio 93-73

Parziali : 24-14, 48-33, 71-50

Arbitri: Di Luzio e Santarelli

Italiangas: Marinaro 8, Tedeschi 10, Pascucci 3, Benediksson 22, Dmitrovic 17, Lentinio 2, Suriano 14, Leonzio 7, Pasquale 6, Ponsanesi 4, Colasurdo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Porto San Giorgio: Calinari 1, Mancinelli 17, Tizi 13, Censori, Matviychuk 2, Riga 14, Treggiari 9, Lucidi 2, Antonini 15

Coach Romano

Note: totale falli Italiangas 15, totale falli Porto San Giorgio 11