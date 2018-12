Fermato alla guida in via Lombardia: era ubriaco. Denunciato

Era ubriaco quando con la sua auto percorreva via Lombardia: all’alt dei carabinieri, nella tarda sera di ieri, non si è fatto prendere dal panico: ha consegnato i documenti e atteso di poter andare via. Ma qualcosa l’ha tradito e al test etilometrico è venuto fuori un tasso alcolemico di 1,8 g/l superiore al limite consentito dalla legge.

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Campobasso lo hanno portato in caserma dove gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza alcolica. Non solo: i militari gli hanno anche ritirato la patente e sequestrato il veicolo che è stato affidato ad un parente nominato custode.