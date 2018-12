Eventi natalizi in città, limitazioni al traffico e strade chiuse

Sono previste limitazioni alla circolazione delle auto nelle strade e nei quartieri interessati dagli eventi. A comunicarlo in una nota il Comune di Campobasso.

In particolare, venerdì 14 dicembre, dalle ore 14 alle ore 20, vigerà il divieto di sosta in via Zurlo che dalle ore 16.45 sarà chiusa al traffico in occasione della manifestazione ‘Vivi in Natale a via Zurlo’. Domenica 16 dicembre, dalle ore 7 alle ore 22, divieto di sosta in piazza Vittorio Emanuele, nel tratto dalla Chiesa della Libera all’incrocio di viale Elena per la manifestazione ‘Campobasso in Salute’.

Sabato 22 dicembre, dalle ore 14 alle ore 24, sarà chiusa al traffico e ci sarà il divieto di sosta in largo Gramsci, in occasione della manifestazione ‘Natale nei Quartieri’.

Via Cannavina sarà off limits alle auto i giorni 15, 16, 22 e 23 dicembre per gli eventi musicali.

Venerdì 21 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20, sarà chiuse alcune strade del centro per la passeggiata di Babbo Natale. Il giorno dopo, 22 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, passeggiata motociclistica natalizia dei Babbi Bikers che interesserà alcune strade cittadine.

Sabato 29 dicembre 2018 e nei giorni 4 e 5 gennaio 2019, dalle ore 7 alle ore 24, in occasione della manifestazione ‘Mercato Contadino & Artigianato’ è prevista la chiusura al traffico e il divieto di sosta, per tutta la lunghezza del parcheggio posizionato sul lato sinistro , difronte l’ingresso del mercato coperto, di via Benevento, area adiacente la scalinata e parte retrostante ingresso mercato.